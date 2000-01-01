Палестинец подозреваемый в изнасиловании: Я невиновен!
Обнимая своих родственников впервые за почти два месяца, палестинец, освобожденный из тюрьмы во вторник из-за отсутствия доказательств, связывающих его с предполагаемым изнасилованием израильской девочки, заявил о своей невиновности.
"Я могу очень долго рассказывать о том, через что я прошел", - сказал Махмуд Кадуса окружившим его израильским репортерам, заключая в объятья своих детей, братьев и сестер на КПП в Бейтунии. "Я невиновен! Я знаю себя. Я все время говорил им, что я не тот человек".
Десятки сторонников сопровождали Кадуса, когда он отправился домой в деревне Дир Кадис в центральном районе Иудеи и Самарии. Там, в интервью по телефону общественному вещателю Kan он заявил, что никогда не встречал предполагаемую жертву и что "за всем этим испытанием стоит кто-то, кто сказал ей опознать меня как насильника".