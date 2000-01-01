Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Палестинец подозреваемый в изнасиловании: Я невиновен! | Фото:25.06 17:41   MIGnews.com

Палестинец подозреваемый в изнасиловании: Я невиновен!

Обнимая своих родственников впервые за почти два месяца, палестинец, освобожденный из тюрьмы во вторник из-за отсутствия доказательств, связывающих его с предполагаемым изнасилованием израильской девочки, заявил о своей невиновности.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Я могу очень долго рассказывать о том, через что я прошел", - сказал Махмуд Кадуса окружившим его израильским репортерам, заключая в объятья своих детей, братьев и сестер на КПП в Бейтунии. "Я невиновен! Я знаю себя. Я все время говорил им, что я не тот человек".

Десятки сторонников сопровождали Кадуса, когда он отправился домой в деревне Дир Кадис в центральном районе Иудеи и Самарии. Там, в интервью по телефону общественному вещателю Kan он заявил, что никогда не встречал предполагаемую жертву и что "за всем этим испытанием стоит кто-то, кто сказал ей опознать меня как насильника".


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:07
В Бахрейне собрались участники экономического семинара
18:59
Адвокат семьи изнасилованной девочки: мы в шоке
18:49
Президент Чили помолился за мир у Западной Стены
18:40
В Иерусалиме обсудили мир в Сирии
18:24
Нигерийский экзорцист собрал тысячи людей в Израиле. Видео
18:05
Безработица в Израиле – на рекордно низком уровне
17:48
Бостонский раввин предлагает прихожанам вооружаться
17:18
Ривлин призывает заключить договор с палестинцами
17:02
Сделка века не следует принципам Арабской мирной инициативы
16:40
Индия вновь отказалась от ракетной сделки с Израилем
16:05
Глава Моссада: Cyber Intel – оружие №1 против терроризма
15:23
Компания из Бейт-Шемеш получила контракт на $800 млн
15:14
Четыре страны призвали к дипломатическим решениям по Ирану
15:10
Россия вторая в мире по производству и экспорту оружия
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus