25.06 17:02 MIGnews.com

Сделка века не следует принципам Арабской мирной инициативы

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Предложения Соединенных Штатов Америки об урегулировании конфликта между Израилем и Палестиной не будут в точности соответствовать Арабской мирной инициативе от 2002 года.Об этом сообщил старший советник Белого дома, зять Президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер, комментируя политическую сторону еще не обнародованного мирного плана, передает катарское информагентство Аль-Джазира.«Я думаю, всем нужно признать: если сделка и будет когда-либо заключена, она не будет соответствовать положениям Арабской мирной инициативы. Нужно найти компромисс между Арабской мирной инициативой и позицией Израиля», – заявил Кушнер, за несколько часов до открытия экономического саммита в Бахрейне.Впервые такую инициативу выдвинула в 2002 году Саудовская Аравия. Она призывает к нормализации отношений между Израилем и всем арабским миром в обмен на создание Палестинского государства на всем Западном берегу Иордана, а также в секторе Газа и со столицей в Восточном Иерусалиме.Кроме того, инициатива призывает к уходу Израиля с Голанских высот – территории суверенитет Израиля над которой США признали в начале года. На нее также претендует Сирия.Лига арабских государств приняла предложения, которые также пользовались горячей поддержкой администраций экс-Президентов США Джорджа Буша и Барака Обамы. Инициативу поддержали и некоторые израильские лидеры, рассматривавшие ее как отправную точку для переговоров.В частности премьер-министр Биньямин Нетаньягу еще в 2016 году поддержал общую идею инициативы. Он призвал арабские государства наладить отношения с Израилем в качестве прелюдии к мирному соглашению, однако большинство стран эту идею отвергли.Изначально планировалось, что на форуме в Бахрейне израильские чиновники будут представлены наряду с арабскими, но в итоге были приглашены лишь израильские бизнесмены.«Если бы именно в этом состояла сделка, то она была бы давно заключена», – сказал он Аль-Джазире, назвав инициативу «огромным усилием». Ранее Кушнер обнародовал первую часть мирного плана – экономическую белую книгу, предусматривающую многомиллиардные инвестиции в палестинскую экономику.Однако палестинцы отклонили предложение и отказались посылать своего представителя на саммит, объяснив данное решение необходимостью политического урегулирования перед обсуждением экономической части соглашения.