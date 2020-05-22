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Израиль требует от Twitter заблокировать аккаунт Хаменеи | Фото:25.05 19:34   MIGnews.com

Израиль требует от Twitter заблокировать аккаунт Хаменеи

Министр по стратегическим вопросам Орит Фаркаш Хакохен ("Кахоль Лаван") призвала генерального директора Twitter Джека Дорси к немедленной блокировке аккаунта верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Об этом она написала ему в официальном письме, объяснив просьбу постоянными призывами указанного лица к геноциду евреев.

Министр привела многочисленные примеры, в числе которых были призывы к "ликвидации сионистского образования – злокачественной опухоли, которую нужно уничтожить". Более того, она напомнила слова Хаменеи, сравнившего Израиль со смертоносным коронавирусом COVID-19.



Орит Фаркаш Хакохен добавила, что политика Twitter запрещает пропаганду антисемитизма, поддержку террористических групп и призывы к геноциду.

"Политика гласит, что пользователь "не может пропагандировать насилие, прямое нападение на людей, призывы к массовому убийству, или угрожать из-за расовой, этнической и религиозной принадлежности, а также из-за национальности", – отметила министр.

Руководство социальной сети на данный момент не дало ответа. Аккаунт Хаменеи остается активным.


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