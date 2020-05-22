25.05 19:34 MIGnews.com

Израиль требует от Twitter заблокировать аккаунт Хаменеи

4. The Zionist regime is a deadly, cancerous growth and a detriment to this region. It will undoubtedly be uprooted and destroyed. Then, the shame will fall on those who put their facilities at the service of normalization of relations with this regime. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) May 22, 2020

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Министр по стратегическим вопросам Орит Фаркаш Хакохен ("Кахоль Лаван") призвала генерального директора Twitter Джека Дорси к немедленной блокировке аккаунта верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Об этом она написала ему в официальном письме, объяснив просьбу постоянными призывами указанного лица к геноциду евреев.Министр привела многочисленные примеры, в числе которых были призывы к "ликвидации сионистского образования – злокачественной опухоли, которую нужно уничтожить". Более того, она напомнила слова Хаменеи, сравнившего Израиль со смертоносным коронавирусом COVID-19.Орит Фаркаш Хакохен добавила, что политика Twitter запрещает пропаганду антисемитизма, поддержку террористических групп и призывы к геноциду."Политика гласит, что пользователь "не может пропагандировать насилие, прямое нападение на людей, призывы к массовому убийству, или угрожать из-за расовой, этнической и религиозной принадлежности, а также из-за национальности", – отметила министр.Руководство социальной сети на данный момент не дало ответа. Аккаунт Хаменеи остается активным.