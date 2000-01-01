Убийство Двира Сорека: БАГАЦ отменил снос дома террориста
БАГАЦ отменил приказ о сносе дома террориста, причастного к убийству 19-летнего солдата Двира Сорека.
Соответствующее решение было принято в понедельник, 25 мая.
По словам судей, причиной отмены распоряжения о сносе дома стало то, что оно поступило через пять месяцев после совершения теракта. Таким образом, данный процесс якобы перестанет быть инструментом устрашения для террористов.
Более того, в БАГАЦе отметили, что в том доме проживают жена и дети убийцы. Речь идет о Махмуде Атуна.
Напомним, что Двир Сорек был убит террористами 8 августа 2019 года у Мигдаль Оз. Отец погибшего, Йоав Сорек – израильский журналист, редактор журнала Ха Шилоах, ранее работавший в Макор Ришон.
Дед Двира, раввин Биньямин Херлинг, был убит террористами во время атаки на горе Гевал в 2000 году. Тогда палестинские террористы открыли огонь по группе израильских туристов. Херлинг пытался защитить своих товарищей.
Убийцы Сорека позже признавались, что сделали это из-за "страданий палестинского народа" и "ситуации в Аль-Акса".