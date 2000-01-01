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Убийство Двира Сорека: БАГАЦ отменил снос дома террориста | Фото:25.05 16:36   MIGnews.com

Убийство Двира Сорека: БАГАЦ отменил снос дома террориста

БАГАЦ отменил приказ о сносе дома террориста, причастного к убийству 19-летнего солдата Двира Сорека.

Соответствующее решение было принято в понедельник, 25 мая.

По словам судей, причиной отмены распоряжения о сносе дома стало то, что оно поступило через пять месяцев после совершения теракта. Таким образом, данный процесс якобы перестанет быть инструментом устрашения для террористов.

Более того, в БАГАЦе отметили, что в том доме проживают жена и дети убийцы. Речь идет о Махмуде Атуна.

Позже председатель партии "Ямина" Нафтали Беннетт раскритиковал решение БАГАЦа.

"Если правительство ответит на этот шаг БАГАЦа мерами, это послужит сигналом, что кабинет министров слаб", – отметил Беннетт.

По его словам, отменив постановление о сносе дома террориста, БАГАЦ нанес серьезный ущерб потенциалу сдерживания террора.

"Я призываю премьер-министра Биньямина Нетаниягу потребовать повторного рассмотрения дела", – констатировал Беннетт.

Напомним, что Двир Сорек был убит террористами 8 августа 2019 года у Мигдаль Оз. Отец погибшего, Йоав Сорек – израильский журналист, редактор журнала Ха Шилоах, ранее работавший в Макор Ришон.

Дед Двира, раввин Биньямин Херлинг, был убит террористами во время атаки на горе Гевал в 2000 году. Тогда палестинские террористы открыли огонь по группе израильских туристов. Херлинг пытался защитить своих товарищей.

Убийцы Сорека позже признавались, что сделали это из-за "страданий палестинского народа" и "ситуации в Аль-Акса".


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