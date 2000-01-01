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`Трамп продвигает мирный процесс наизнанку` 25.05 09:38   MIGnews.com

"Трамп продвигает мирный процесс наизнанку"

Высокопоставленный палестинский источник в Рамалле сообщил корреспонденту газеты Israel Hayom подробности встречи с глазу на глаз между президентом США Дональдом Трампом и главой Палестинской автономии Махмудом Аббасом.

Трамп якобы объявил Аббасу о том, что намерен возглавить мирный процесс, который будет основываться на саудовской мирной инициативе.

Аббас на это сообщил, что формулирует “план всеобъемлющего регионального урегулирования”, в рамках арабской мирной инициативы.

Трамп ответил, что он заинтересован в первую очередь в осуществлении саудовского мирного плана, и лишь затем в промежуточном соглашении, в рамках которого стороны обсудят пути достижения постоянного соглашения , которое позволить создать палестинское государство. Трамп однозначно указал на то, что сначала должна произойти нормализация отношений Израиля и арабских государств, и только после этого могут начаться “интенсивные переговоры” о создании палестинского государства.
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