25.05 08:57 MIGnews.com

По подозрению в терроризме арестовано 22 араба

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ЦАХАЛ арестовал 22 человека на Западном берегу. Аресты были произведены в среду вечером, 24 мая. Все задержанные подозреваются в терроризме.В частности, 22 человека были задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности и нарушении общественного порядка с применением насилия, направленных против израильтян.Все подозреваемые были переданы в органы безопасности для дальнейшего расследования.