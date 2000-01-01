25.05 08:57 MIGnews.com
По подозрению в терроризме арестовано 22 араба
ЦАХАЛ арестовал 22 человека на Западном берегу. Аресты были произведены в среду вечером, 24 мая. Все задержанные подозреваются в терроризме.
В частности, 22 человека были задержаны по подозрению в причастности к террористической деятельности и нарушении общественного порядка с применением насилия, направленных против израильтян.
Все подозреваемые были переданы в органы безопасности для дальнейшего расследования.
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