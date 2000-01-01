25.05 09:01 MIGnews.com

План Берко: программа отделения Восточного Иерусалима

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Депутат Кнессета Анат Берко (Ликуд) несколько месяцев назад представила на рассмотрение премьер-министра Биньямина Нетаниягу программу передачи муниципальной ответственности за арабские кварталы Восточного Иерусалима палестинцам.О деталях программы пишет газета Маарив. План Берко снабжен детальными картами, снимками с воздуха и пояснениями. Берко наметила новую границу раздела Иерусалима - по результатам работы ее команды. Главное намерение Берко - вывести из под муниципальной ответственности Израиля длинный список палестинских кварталов Восточного Иерусалима, большая часть которых никогда не входила в состав израильской столицы.Согласно плану Берко, палестинцы должны получить муниципальную ответственность за восточные кварталы. Он должны будут обеспечивать уборку, функционирование системы образования и здравоохранения и весь комплекс муниципальных служб. На следующем этапе Израиль аннулирует израильские удостоверения личности для жителей этих кварталов. Таким образом, государственная казна сэкономит сотни миллионов шекелей.Берко готовила программу многие месяцы. Ей помогал муж - востоковед доктор Реувен Берко. По данным Маарив, Нетаниягу не отверг программу, но напротив, оставил карту у себя и изучает ее.Согласно дипломатическим источникам, в ходе переговоров Нетаниягу с президентом Дональдом Трампом израильская сторона подняла вопрос о возможности передачи под муниципальную ответственность палестинцев Восточного Иерусалима. Во время празднований Дня Иерусалима высшее израильское руководство повторило привычные слоганы о единстве города, о том что Старый Город и Стена Плача навсегда останутся в составе Иерусалима. С точки зрения Нетаниягу, в этом нет противоречия - в программе Берко речь идет о палестинских кварталах и деревнях, которые исторически никогда не входили в состав Иерусалима.Следует отметить, что Берко не прошла в Кнессет по списку Ликуда. Она была назначена лично Нетаниягу, который воспользовался правом, предоставленным ему центральным комитетом Ликуда.Берко отказывается комментировать свой план в прессе. Известно, что она провела несколько встреч с премьером. В окружении Нетаниягу говорят, что речь идет о хорошо продуманном и профессионально выполненном проекте.Одновременно 10-й канал израильского ТВ сообщил, что Совет Национальной Безопасности Израиля обсуждает возможность отрезать от Иерусалима лагерь палестинских беженцев Шуафат и Кафр Акаб и создать для них отдельный региональный совет. Этот проект не имеет отношения к плану Берко.