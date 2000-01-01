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25.05 07:52   MIGnews.com

Аббас обрушился с критикой на Нетаниягу

Председатель ПА Махмуд Аббас раскритиковал заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу о том, что Иерусалим останется под суверенитетом Израиля.

"Восточный Иерусалим с его святыми местами для мусульман и христиан является столицей палестинского государства и останется ею навсегда", - говорится в заявлении офиса Аббаса.

В офисе председателя ПА заявили, что слова Нетаниягу создают напряженность и подрывают усилия президента США Дональда Трампа по установлению мира между израильтянами и палестинцами.

Ранее выступая в Кнессете в честь Дня Иерусалима, Нетаниягу заявил:

"Мы не вернемся к ситуации, в которой мы можем смотреть на Стену Плача, но не можем приблизиться к ней. Для вас, членов Кнессета, граждан Израиля и тех, кто проживает в разных частях мира, я хочу пояснить: Храмовая гора и Стена Плача навсегда останутся под суверенитетом Израиля".
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