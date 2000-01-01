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Насралла: Саудовская Аравия дала Трампу денег для сионистов 25.05 20:46   MIGnews.com

Насралла: Саудовская Аравия дала Трампу денег для сионистов

Лидер ливанской террористической группировки "Хизбалла" шейх Хасан Насралла атаковал правительство Саудовской Аравии, которое подписало с американским президентом Дональдом Трампом договора на сотни миллиардов долларов.

"Саудовская Аравия превозносит Трампа – расиста и самого большого сторонника Израиля, которого могут свергнуть в его собственной стране. Она дала Трампу то, чего он хотел – деньги для Израиля", - заявил он, выступая в южном ливанском городе Хермель по случаю 17-ой годовщины ухода Израиля с юга Ливана.

Генсек "Хизбаллы" выразил скептицизм по поводу недавней встречи лидеров ряда мусульманских стран в Эр-Рияде при участии Трампа.

"Позиции, выраженные в Эр-Рияде, не повлияют на ситуацию внутри Ливана", - сказал он, добавив, что, хотя местные политические партии и отличаются во взглядах, они все придерживаются одной линии по вопросам экономики и безопасности.

Насралла также поблагодарил Сирию и Иран, которые назвал "единственными странами, которые помогали Ливану бороться с оккупацию юга страны", и напомнил, что ли Организация Исламского сотрудничества, ни Лига арабских государств, ни Организация Объединенных Наций, ни Америка тогда не помогли Ливану.
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