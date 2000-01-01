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Публичная встреча арабских политиков с израильским министром | Фото: Twitter25.05 17:37   MIGnews.com

Публичная встреча арабских политиков с израильским министром

Впервые за последние годы делегаты из арабских стран Персидского залива публично встретились с членом израильского правительства, что, вероятно, можно расценивать как один из первых плодов ближневосточной дипломатии президента США Дональда Трампа.

Израильский "министр без портфеля" Аюб Кара ("Ликуд") присутствовал на церемонии приведения к присяге нового президента Эквадора Ленина Морено в здании местного парламента в Кито 24 мая, где кроме него собрались также представители со всего мира, включая арабские страны.

Делясь впечатлениями о поездке в своем "твиттере", он отметил свое удивление "теплым отношением со стороны представителей стран Персидского залива". Аюб Кара называет это следствием визита Трампа в Саудовскую Аравию и Израиль.

Политик также опубликовал в микроблоге фотографии с представителями Палестинской автономии и делегатами из Омана, Катара, Йемена и других арабских стран, а также с президентом частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики Абделькадером Талебом Омаром.

"Президент Трамп и премьер-министр Нетаниягу координируют каждый шаг этой политической инициативы, и в этом вопросе уже есть прогресс", - сказал Кара.

В ходе своей поездки в Эквадор Кара обсудил с делегатами стран Залива инициированные Трампом события на Ближнем Востоке. На его взгляд, встречи были "открытыми и теплыми", а все стороны "выразили свое согласие продвигаться в направлении политических переговоров".

"Впервые после нескольких лет активных действий на политической арене страны из коалиции во главе с Саудовской Аравией согласились встретиться со мной открыто, как представителем государства Израиль", - написал он.
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