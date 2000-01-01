25.05 17:37 MIGnews.com

Публичная встреча арабских политиков с израильским министром

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Впервые за последние годы делегаты из арабских стран Персидского залива публично встретились с членом израильского правительства, что, вероятно, можно расценивать как один из первых плодов ближневосточной дипломатии президента США Дональда Трампа.Израильский "министр без портфеля" Аюб Кара ("Ликуд") присутствовал на церемонии приведения к присяге нового президента Эквадора Ленина Морено в здании местного парламента в Кито 24 мая, где кроме него собрались также представители со всего мира, включая арабские страны.Делясь впечатлениями о поездке в своем "твиттере", он отметил свое удивление "теплым отношением со стороны представителей стран Персидского залива". Аюб Кара называет это следствием визита Трампа в Саудовскую Аравию и Израиль.Политик также опубликовал в микроблоге фотографии с представителями Палестинской автономии и делегатами из Омана, Катара, Йемена и других арабских стран, а также с президентом частично признанной Сахарской Арабской Демократической Республики Абделькадером Талебом Омаром."Президент Трамп и премьер-министр Нетаниягу координируют каждый шаг этой политической инициативы, и в этом вопросе уже есть прогресс", - сказал Кара.В ходе своей поездки в Эквадор Кара обсудил с делегатами стран Залива инициированные Трампом события на Ближнем Востоке. На его взгляд, встречи были "открытыми и теплыми", а все стороны "выразили свое согласие продвигаться в направлении политических переговоров"."Впервые после нескольких лет активных действий на политической арене страны из коалиции во главе с Саудовской Аравией согласились встретиться со мной открыто, как представителем государства Израиль", - написал он.