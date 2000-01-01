25.05 13:17 MIGnews.com

США принуждают Израиль передать часть Западного берега

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Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Израиль передал часть Западного берега под контроль Палестинской автономии в качестве жеста доброй воли. Данный шаг, по мнению администрации США, поможет вернуть стороны за стол мирных переговоров.Об этом сообщил 10 канал израильского ТВ в среду, 24 мая.Несмотря на недавно одобренный кабинетом министров по вопросам политики и безопасности пакет экономических послаблений для палестинцев, Штаты считают что этого недостаточно и требуют от Израиля больших действий.В частности по сообщениям канала, администрация Трампа настаивает на том, чтобы районы на севере Западного берега, расположенные в зоне С переместили в зону В.Согласно договорам, подписанных в Осло, зона С на Западном берегу, где 60% составляют поселения и проживает около 150 тысяч палестинцев, находится под полным административным и военным контролем Израиля. В зоне В (22%) находится под контролем ПА, однако при этом за безопасность там отвечает ЦАХАЛ.В зоне А, где 18% составляют крупные палестинские поселения, находится под полным административным контролем ПА.Позже канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаниягу опровергла сообщениям 10 канала.Не сразу стало ясно, когда именно США якобы выдвинули эти требования. Однако госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил журналистам на борту Air Force One, что Трамп "оказал давление" как на Нетаниягу, так и на Аббаса во время его встречи с двумя лидерами на этой неделе в отношении возобновления мирных переговоров.