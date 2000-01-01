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Тело инженера ХАМСа вернут в Газу 25.04 07:01   MIGnews.com

Тело инженера ХАМСа вернут в Газу

Египет объявил, что позволит доставить в Газу для похорон тело инженера ХАМАСа Фади аль-Батша, убитого на прошлой неделе в Малайзии.

Египет одобрил доставку тела батша спустя несколько часов после того, как с соответствующим заявлением выступил посол Палестинской автономии в Малайзии. Египет разрешил передачу тела, несмотря на израильские возражения.

Израиль требует, чтобы ХАМАС вернул двух незаконно удерживаемых в Газе израильских граждан и тела погибших в ходе операции “Нерушимая Скала” солдат Хадара Голдина и Орона Шауля.

После объявления палестинского посла семья Голдин вновь потребовала о военно-политического кабинета создания условий, которые принудят ХАМАС к возвращению тел погибших.

В заявлении говорится: “Правительство должно проявлять активность и осуществлять операции, которые принудят руководство ХАМАСа к пониманию того, что удержание солдат ЦАХАЛа и израильских граждан - скорее обуза, чем ценный актив. Нетаниягу, в качестве премьер-министра и министра иностранных дел должен действовать на международной арене так, чтобы ХАМАС платил цену за грубое нарушение международного гуманитарного закона”.
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