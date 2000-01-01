Студенты американского университета поддержали движение BDS
Студенческое самоуправление Университета Джорджа Вашингтона приняло на этой неделе резолюцию, призывающую вуз отказаться от сотрудничества с девятью компаниями, которые активно ведут бизнес с Израилем.
По данным газеты The GW Hatchet, сенат студенческой ассоциации указанного университета поддержал соответствующую резолюцию восемнадцатью голосами.
Уточняется, что "против" проголосовали шесть членов органа, столько же его членов воздержались от участия в голосовании, которое состоялось против выслушивания в течение трех часов мнений восьмидесяти студентов.
Согласно документу, призыв к администрации вуза мотивируется тем, что Израиль якобы ущемляет в правах жителей Газы и Западного берега.
Отмечается, что компаниями, с которыми требуется прекратить работу, названы такие промышленные гиганты, как Boeing, Lockheed Martin, Elbit Systems Ltd., Caterpillar, CEMEX, General Electric, Northrop Grumman, Raytheon Company и Motorola Solutions.