25.04 14:47 MIGnews.com

Студенты американского университета поддержали движение BDS

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Студенческое самоуправление Университета Джорджа Вашингтона приняло на этой неделе резолюцию, призывающую вуз отказаться от сотрудничества с девятью компаниями, которые активно ведут бизнес с Израилем.Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel По данным газеты The GW Hatchet, сенат студенческой ассоциации указанного университета поддержал соответствующую резолюцию восемнадцатью голосами.Уточняется, что "против" проголосовали шесть членов органа, столько же его членов воздержались от участия в голосовании, которое состоялось против выслушивания в течение трех часов мнений восьмидесяти студентов.Согласно документу, призыв к администрации вуза мотивируется тем, что Израиль якобы ущемляет в правах жителей Газы и Западного берега.Отмечается, что компаниями, с которыми требуется прекратить работу, названы такие промышленные гиганты, как Boeing, Lockheed Martin, Elbit Systems Ltd., Caterpillar, CEMEX, General Electric, Northrop Grumman, Raytheon Company и Motorola Solutions.