Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com









Офицера МАГАВа приговорили к тюрьме за убийство палестинца | Фото:25.04 13:51   MIGnews.com

Офицера МАГАВа приговорили к тюрьме за убийство палестинца

Офицер пограничной полиции Бена Дери, который на Западном берегу в 2014 году застрелил палестинского подростка, приговорен к девяти месяцам тюрьмы.

Об этом в среду, 25 апреля сообщает The Times of Israel.

По данным издания, суд Иерусалима признал Дери виновным в причинении смерти вследствие применения боевых патронов, вместо которых он должен бы использовать резиновые пули.

Напомним, во время протестов в деревне Бейтуния около Рамаллы 15 мая 2014 года, ему было приказано разогнать толпу мятежников. Впоследствии применения офицером боевых патронов погиб 17-летний палестинский подросток Надим Сиам Навара.

Изначально Дери был обвинен в непредумышленном убийстве, однако в прокуратуре утверждают, что он сознательно использовал боевые патроны.

Уточняется, что в связи с тем, что Дери признал свою вину, срок содержания сокращается до семи календарных месяцев и впоследствии может быть уменьшен при выполнении условий для досрочного освобождения.

Кроме того, семье погибшего осужденный выплатит компенсацию в размере 50 тысяч шекелей.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:56
Видео: сильный град в Димоне  
14:47
Студенты американского университета поддержали движение BDS
14:28
Римские евреи бойкотируют День освобождения Италии
14:04
Испанские власти перехватили девять тонн кокаина
13:34
США: принят законопроект о помощи пострадавшим от Холокоста
12:57
Посол САР: российские установки С-300 уже месяц в Сирии
12:47
Израильские доктора рискуют потерять спонсоров из-за коллеги
12:28
Аланис Мориссетт вернется ради одного концерта в Израиле
12:09
Видео: Нетаниягу делает "вилли"
12:08
Иран угрожает начать топить американские корабли
11:54
Обнародовано фото предполагаемого убийцы инженера ХАМАСа
11:13
В Нигерии вооруженная группа напала на церковь, есть жертвы
11:04
"Создадим условия, чтобы молодежь выбирала периферию"
10:49
80% клипов из youtube удалено автоматически
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus