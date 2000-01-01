Офицера МАГАВа приговорили к тюрьме за убийство палестинца

По данным издания, суд Иерусалима признал Дери виновным в причинении смерти вследствие применения боевых патронов, вместо которых он должен бы использовать резиновые пули.
Напомним, во время протестов в деревне Бейтуния около Рамаллы 15 мая 2014 года, ему было приказано разогнать толпу мятежников. Впоследствии применения офицером боевых патронов погиб 17-летний палестинский подросток Надим Сиам Навара.
Изначально Дери был обвинен в непредумышленном убийстве, однако в прокуратуре утверждают, что он сознательно использовал боевые патроны.
Уточняется, что в связи с тем, что Дери признал свою вину, срок содержания сокращается до семи календарных месяцев и впоследствии может быть уменьшен при выполнении условий для досрочного освобождения.
Кроме того, семье погибшего осужденный выплатит компенсацию в размере 50 тысяч шекелей.