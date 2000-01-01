Обнародовано фото предполагаемого убийцы инженера ХАМАСа

По словам генерального инспектора полиции Тана Сри Мохамада Фузи Харуна, оба подозреваемых в убийстве аль-Батша все еще находятся на территории страны, но установить их местонахождение и опознать пока не удается.
Ранее полиция Куала-Лумпура разослала фотороботы подозреваемых в причастности к убийству Фади Мухаммада аль-Батша. На опубликованных изображениях показаны двое мужчин европейской внешности с бородами (вероятно, накладными).
Согласно фотороботам, подозреваемые в убийстве инженера ХАМАСа были крепкими мужчинами необычно высокого для малайцев роста (около 180 см) со светлой кожей лица.
В пресс-службе полиции подчеркнули, что еще не идентифицировали их, но полагают, что злоумышленники использовали поддельные документы при въезде в страну.
Глава полиции Малайзии также отметил, что аль-Батш был убит хорошо обученными профессионалами.
Напомним, что Фади Мухаммад аль-Батш был застрелен в квартале Джалана Меранти в Сетапаке (район Куала-Лумпура) около 6 утра в субботу, 21 апреля. Его убийцы, подъехавшие к дому аль-Батша на мотоциклах, ждали около 20 минут.
Когда он направлялся в мечеть, по нему был открыт огонь из двух стволов.
Во вторник полиция Малайзии обнаружила мотоцикл, который предположительно использовали убийцы ракетного эксперта ХАМАСа. Уточняется, что транспортное стредство было найдено в районе Сетэпак в столице Малайзии.