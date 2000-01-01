Rambler's Top100









Опросы



Nakonu.com












25.04 08:36   MIGnews.com

Мирный план Трампа: без палестинского государства

Палестинцы опасаются, что в мирном плане администрации Дональда Трампа для региона может не оказаться палестинского государства, и что план ограничится расширением связей между Израилем и арабскими государствами.

Об этом высокопоставленный представитель Палестинской автономии рассказал газете Al-Hayat.

Он также высказал опасения того, что палестинцев принудят вернуться за стол переговоров без того, чтобы Израиль перед этим прекратил строительство в поселениях.

Сановник заявил, что палестинцы потребуют вернуть американскую финансовую помощь на прежний уровень - после того, как часть ее была заморожена.

В настоящее время в Вашингтоне находится палестинская делегация, которая должна подготовить визит Махмуд Аббаса в Белый Дом, намеченный на будущую неделю.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
08:35
СМИ: во втором туре выборов, возможно, победит Макрон
08:29
МВД Израиля занялось должниками
08:26
Баргути обвиняет Израиль в “правовом апартеиде”
07:55
За кого проголосовали французские евреи в Израиле?
07:41
Члены коалиции поддержали ультиматум Нетаниягу Германии
07:35
Табачная драма: электронная сигарета Iqos в Израиле
07:26
Адвокат назвавший Мири Регев мусором: она меня атаковала
06:39
Россияне назвали главные достижения и неудачи Путина
05:22
Выбирая проститутку, муж встретил среди них свою жену
04:22
Лавров рассказал о переговорах с Могерини
03:17
В Италии задержали готовившего теракт беженца
02:20
Ученые нашли причину рецидива онкологических заболеваний
01:33
Социологи: женщины изменяют гораздо чаще мужчин
00:29
Ученые: любовь может стать помехой учебе, но не работе
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus