25.04 08:36 MIGnews.com

Мирный план Трампа: без палестинского государства

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинцы опасаются, что в мирном плане администрации Дональда Трампа для региона может не оказаться палестинского государства, и что план ограничится расширением связей между Израилем и арабскими государствами.Об этом высокопоставленный представитель Палестинской автономии рассказал газете Al-Hayat.Он также высказал опасения того, что палестинцев принудят вернуться за стол переговоров без того, чтобы Израиль перед этим прекратил строительство в поселениях.Сановник заявил, что палестинцы потребуют вернуть американскую финансовую помощь на прежний уровень - после того, как часть ее была заморожена.В настоящее время в Вашингтоне находится палестинская делегация, которая должна подготовить визит Махмуд Аббаса в Белый Дом, намеченный на будущую неделю.