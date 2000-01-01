25.04 08:26 MIGnews.com

Баргути обвиняет Израиль в “правовом апартеиде”

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Один из лидеров палестинского движения ФАТХ Марван Баргути, отбывающий 5 пожизненных заключений в израильской тюрьме, обвинил Израиль в “правовом апартеиде”.Баргути стоит во главе массовой голодовки, начатой террористами-заключенными в израильских тюрьмах, в попытке оказать давление на правительство Израиля, чтобы улучшить условия их тюремного заключения.В своем письме, направленном к мировым парламентариям, Баргути призвал их поддержать требования голодающих террористов.Также он обвинил Израиль в политике угнетения и коллективного наказания в отношении палестинских заключенных. При этом он подчеркнул, что голодовка является методом борьбы с нарушениями прав человека, пытками, медицинским пренебрежением, ограничениями на посещение родственников и контакта с внешним миром.Баргути также подчеркнул, что палестинские заключенные не сдадутся и не сломаются, утверждая, что израильские суды являются частью “колониальной военной оккупации”. По его словам суды пытаются помочь Израилю захватить “палестинскую” землю, устранить палестинцев и уничтожить корни палестинского народа.“Существует правовой апартеид, который предоставляет иммунитет израильтянам, совершающим преступления против палестинцев”, - написал Баргути, добавив, что он является кандидатом на Нобелевскую премию мира за поддержку борьбы палестинского народа за свободу.