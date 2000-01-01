25.04 19:37 MIGnews.com

Германия финансирует НГО, поддерживающие уничтожение Израиля

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Неправительственная организация Monitor обнаружила, что через федеральные агентства, политические фонды, церковные и гуманитарные организации немецкое правительство финансировало целый ряд израильских, палестинских и европейских организаций, многие из которых действуют в поддержку бойкота Израиля, поощрения террора и/или насилия, в открытую используя антисемитскую агитацию.Например, израильская НГО Палестинское академическое общество по изучению международных отношений (PASSIA) финансируется Немецким обществом международного сотрудничества и фондом Фридриха Эберта, которым руководят социал-демократов ФРГ. Так называемую "интифаду ножей" в 2015 году в PASSIA называли не более чем "молодежным восстанием", а террориста Баху Алиана, который в октябре того же года убил трех евреев на автобусе в иерусалимском районе Армон ха-Нацив, прозвали "мучеником".Один из лидеров BDS, палестинская НПО "Аль-Хак", с 2013 года получает средства напрямую от правительства ФРГ, а также косвенно финансируется через НГО Medico International (MI). За связи гендиректора "Аль-Хак" Шаана Джабарина с террористической организацией Народный фронт освобождения Палестины ему было отказано в визах в Израиль и Иорданию.MI также финансирует палестинскую НГО Союз комитетов сельскохозяйственной работы, которая в 1968 году была основана членами НФОП и до сих пор остается "сельскохозяйственным" филиалом группировки.Таким образом президент Monitor профессор Джеральд Штайнберг обращает внимание на то, что основной проблемой является не финансирование левых организаций "Шоврим Штика", "Шалом Ахшав" и "Бецелем", а финансирование германским и европейскими правительствами организаций, которые борются с правом евреев жить на их земле.