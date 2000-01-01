25.04 16:10 MIGnews.com

Хаменеи назвал Израиль и США врагами человечества

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Именно решительная поддержка Ираном мусульманских стран, а не спонсирование различных террористических группировок, а также причастность к терактам против евреев, является причиной, по которой Израиль и США выступают против ИРИ, заявил 25 апреля верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи."США и сионисты выступают против Исламской Республики Иран за строгое соблюдение ислама", - заявил он на встрече с группой иранских чиновников и послов из мусульманских стран во вторник.Хаменеи назвал Вашингтон и Иерусалим корнем враждебности к Ирану."Сегодня они сражаются с Исламской республикой сильнее любой другой страны. Но враги не смогут достичь своих злонамеренных желаний", - добавил аятолла.Духовный лидер иранцев считает тех, кто борется с исламом, врагами всего человечества, так как эта религия, на его взгляд, является основным источником развития человеческого общества в целом, и только он способен положить конец социальной несправедливости. Поэтому все мусульманские страны должны объединиться против Америки и Израиля."Единство - единственное решение для освобождения мусульман от их страданий, которые навязаны США и сионистами. Если мы будем объединимся и будем двигаться к исламским целям, то США и злостное, гнусное сионистское образование больше не смогут удерживать народы в своих лапах", - добавил он.