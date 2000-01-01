25.04 15:44 MIGnews.com

Солдаты "Голани" предотвратили теракт под Хшемом

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Днем 25 апреля израильские военные предотвратил попытку теракта, которую палестинец попытался предпринять на перекрестке Хувара в Самарии.Находясь около одноименной арабской деревни, террорист достал нож и направился к группе солдат бригады "Голани" из 51-го батальона, которые стояли около своей военной базы.После того, как араб не отвечал на предупреждения, военнослужащие были вынуждены открыть по нему огонь и нейтрализовать. С тяжелыми огнестрельными ранениями его доставили на военной "скорой" в больницу Бейлинсон в Петах-Тикве. Никто из израильтян в результате не пострадал.Силы ЦАХАЛа прочесывают местность."В очередной раз мы стали свидетелями попытки навредить нашей обыденной жизни. Мы благодарны солдатам за готовность и за их ежедневную службу народу Израиля. А все попытки нанести ущерб распорядку наших жизней останутся бесплодными", - заявил глава регионального совета Самарии Йосси Даган.