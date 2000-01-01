25.03 07:42 MIGnews.com

ЦАХАЛ расследует обстоятельства прорыва саботажников из Газы

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Минувшей ночью ЦАХАЛ нанес удар по тренировочному лагерю ХАМАСа в Газе.ЦАХАЛ заявил, что атака является ответом на проникновение вечером 24 марта четырех саботажников из Газы и попытки поджечь инженерную технику армии у границы.В дополнение к этому ЦАХАЛ расследует обстоятельства прорыва - в частности тот факт, что саботажники были замечены наблюдателями не в тот момент, когда они проникли на израильскую территорию, а тогда, когда они возвращались в Газу.В заявлении пресс-службы ЦАХАЛа говорится: “ЦАХАЛ не потерпит любых попыток причинить ущерб инфраструктуре безопасности и заградительным сооружениям, и любым попыткам нарушения израильского суверенитета - на земле и под землей. Инцидент прошлой ночью стал еще одним серьезным нарушением в цепи событий в зоне заградительных сооружений”.По сообщению телеканала Al-Jazeera, четыре палестинца пробыли рядом с израильской военной техникой три минуты - и ретировались, увидев приближающийся израильский танк.ЦАХАЛ расследует обстоятельства прорыва, поскольку речь идет о серьезном операционном провале наблюдателей, который мог закончиться похищением солдат или гражданских.Особо неприятен для ЦАХАЛа тот факт, что инфильтрация произошла в момент наибольшего напряжения , когда армия и силы безопасности готовятся к масштабным демонстрациям и попыткам массового прорыва границы Газы в “День Накбы”.