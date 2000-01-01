ЦАХАЛ уничтожил военный комплекс ХАМАСа в Рафиахе

В ночь на воскресенье израильская авиация нанесла серию ударов по сектору Газа. Целью ЦАХАЛа стал военный комплекс в Рафиахе, принадлежащий ХАМАСу.
Как сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, авиаудары стали ответом на инцидент, в результате которого был поврежден забор между Израилем и Газой и предпринята попытка поджечь строительную технику.
"ЦАХАЛ продолжит пресекать все попытки навредить Государству Израиль и будет серьезно реагировать в отношении желающих навредить израильским гражданами. ХАМАС несет ответственность за всю агрессию, поступающую из сектора Газа", - говорится в заявлении.