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Йеменские шииты готовы воевать с Израилем | Фото:25.03 21:48   MIGnews.com

Йеменские шииты готовы воевать с Израилем

Вооруженные отряды йеменских хуситов могут присоединиться к боевикам "Хизбаллы" в ходе следующей войны с Израилем.

Об этом в воскресенье, 25 марта заявил лидер шиитских формирований Йемен Абдель Малек аль-Хуси, передает Ynet.

Согласно информации издания, интервью с лидером йеменских боевиков появилось 23 марта на страницах близкого к террористам "Хизбаллы" ливанского издания "Аль-Ахбар".

"Если будет новая война с Израилем, мы без колебаний отправим своих бойцов, - говорит в интервью аль-Хуси. - Тысячи бойцов из сыновей шиитских кланов полны решимости бороться против Израиля".

По словам аль-Хуси, он уведомил лидера "Хизбаллы" Хасана Насраллу о готовности йеменцев воевать плечом к плечу с боевиками ливанской группировки.

Отметим, что предводитель хуситских отрядов уже неоднократно заявлял о возможности участия своих бойцов в военных действиях на стороне противников Израиля.

"Йеменский народ готов принять участие в любом будущем противостоянии против израильского врага", - заявил он прошлым летом.

Он также добавил: "Тель-Авиву придется брать нас в расчет во всех будущих конфликтах с "Хизбаллой" и палестинским сопротивлением".

Напомним, 17 октября руководство "Хизбаллы" заявило, что в следующей войне с Израилем "воздушные пространства Сирии и Ливана объединятся в единый фронт".

Такое заявление было сделано на следующий день после того, как боевые самолеты ВВС ЦАХАЛа атаковали зенитную батарею, расположенную в 50 километрах к востоку от Дамаска.
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