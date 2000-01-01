ХАМАС проводит в Газе военные учения

Сегодня в секторе Газы проходят широкомасштабные учения боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама" (боевое крыло ХАМАСа) под названием "Стойкость и вызов", которые продлятся до понедельника, 26 марта. ЦАХАЛ контролирует проведение этих учений
Согласно информации хамасовского "Палестинского информационного центра", речь идет о плановых учениях.
По словам свидетелей, во время маневров в сторону моря была выпущена по крайней мере одна ракета, кроме того, в учении задействовано несколько танков, которые, видимо, выступают в качестве имитации "Меркавы". Сколько таких пусков планируется, неизвестно.
Отметим, что ХАМАС проводит учения, несмотря на то, что накануне ночью ВВС ЦАХАЛа нанесли ракетный удар по тренировочной базе "Шахиды Рафаха" на юге сектора Газы. Атака была осуществлена в ответ на попытку диверсии на границе.
Издание уточняет, что учения в Газе проходят на фоне подготовки к маршу, который инициирован ХАМАСом среди гражданского населения. В рамках акции жители анклава намерены провести массовый митинг у границы с Израилем в поддержку возвращения палестинских беженцев.
Координатор действия правительства на территориях генерал Йоав Мордехай предупредил, что армия осведомлена о том, что в митинге могут принять участие активисты террористической организации, которые будут себя выдавать за мирных жителей.