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Нетаниягу поблагодарил США за `Акт Тейлора Форса` | Фото:25.03 17:11   MIGnews.com

Нетаниягу поблагодарил США за "Акт Тейлора Форса"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поприветствовал власти США за включение "Акта Тейлора Форса" в свой госбюджет.

По словам главы правительства, таким образом, Штаты "подтвердили свою решимость урезать финансирование палестинцев.

Об этом в воскресенье, 25 марта сообщает The Times of Israel.

"Я думаю, что мощный сигнал США, который меняет правила, изымая сотни миллионов долларов для Палестинской Автономии, которые она инвестирует в поощрение терроризма", - заявил премьер.

Напомним, что "Акт Тейлора Форса" назван в честь американского студента, погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо.

Отметим, что финансовая помощь, которую США ежегодно предоставляют Палестинской автономии, составляет 280 миллионов долларов. При этом на выплаты террористам и их семьям ПНА тратит около 300 млн долларов в год.
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