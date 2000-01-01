"Я думаю, что мощный сигнал США, который меняет правила, изымая сотни миллионов долларов для Палестинской Автономии, которые она инвестирует в поощрение терроризма", - заявил премьер.
Напомним, что "Акт Тейлора Форса" назван в честь американского студента, погибшего в 2016 году в результате теракта в Яффо.
Отметим, что финансовая помощь, которую США ежегодно предоставляют Палестинской автономии, составляет 280 миллионов долларов. При этом на выплаты террористам и их семьям ПНА тратит около 300 млн долларов в год.