В Газе застрелили одного из лидеров ХАМАСА

Неизвестные застрелили одного из лидеров террористической группировки ХАМАС. Инцидент произошел в Газе в пятницу, 24 марта, однако об этом стало известно сегодня.
Министерство внутренних дел ПА заявило, что неизвестные убили Мазена Фукаха. Сообщается, что убитый был заключенным израильской тюрьмы, а в 2011 году власти Израиля освободили его в обмен на пленного капрала Гилада Шалита.
Группировка в свою очередь обвинила в нападение на одного из своих лидеров государство Израиль.
Отмечается, что Мазен Фукаха был застрелен возле своего дома. В ведомстве не уточнив подробностей, отметили, что по факту инцидента начато расследование.
Представитель полиции Айман аль-Батниджи заявил, что Фукаха получил "четыре пули в голову", добавив, что за убийством лидера движения стоит Израиль и его союзники.
В заявлении ХАМАСа говорится:
"ХАМАС считает Израиль и его союзников виновными в этом отвратительном преступлении. Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить".