25.03 17:29 MIGnews.com

В Газе застрелили одного из лидеров ХАМАСА

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Неизвестные застрелили одного из лидеров террористической группировки ХАМАС. Инцидент произошел в Газе в пятницу, 24 марта, однако об этом стало известно сегодня.Министерство внутренних дел ПА заявило, что неизвестные убили Мазена Фукаха. Сообщается, что убитый был заключенным израильской тюрьмы, а в 2011 году власти Израиля освободили его в обмен на пленного капрала Гилада Шалита.Группировка в свою очередь обвинила в нападение на одного из своих лидеров государство Израиль.Отмечается, что Мазен Фукаха был застрелен возле своего дома. В ведомстве не уточнив подробностей, отметили, что по факту инцидента начато расследование.Представитель полиции Айман аль-Батниджи заявил, что Фукаха получил "четыре пули в голову", добавив, что за убийством лидера движения стоит Израиль и его союзники.В заявлении ХАМАСа говорится:"ХАМАС считает Израиль и его союзников виновными в этом отвратительном преступлении. Израиль знает, что кровь бойцов не проливается просто так, и ХАМАС знает, как ответить".