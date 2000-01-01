25.02 09:34 MIGnews.com
Прекращение огня: Израиль открыл дороги на юге
Во вторник, 25 февраля, возобновлено движение транспорта по дорогам на юге Израиля.
Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Соответствующее решение было принято в связи с прекращением огня. Более того, возобновлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.
Тем временем, занятия в школах Ашкелона, Нетивота, Сдерота, региональных советов Шаар ха-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь были отменены.
Израиль также сократил зоны рыболовства возле берегов Газы до шести морских миль.
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