25.02 09:34 MIGnews.com

Прекращение огня: Израиль открыл дороги на юге

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Во вторник, 25 февраля, возобновлено движение транспорта по дорогам на юге Израиля.Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.Соответствующее решение было принято в связи с прекращением огня. Более того, возобновлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.Тем временем, занятия в школах Ашкелона, Нетивота, Сдерота, региональных советов Шаар ха-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь были отменены.Израиль также сократил зоны рыболовства возле берегов Газы до шести морских миль.