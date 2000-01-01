"Это неправильно. Это трусливо. Это отвратительно. Каждый из моих коллег в Конгрессе должен осознавать, что израильские дети не должны жить в страхе, что на них обрушатся ракеты террористов", – прокомментировал сенатор Тед Круз из Техаса обстрел Сдерота, когда ракета приземлилась возле детской площадки.
Председатель подкомитета Палаты представителей по иностранным делам на Ближнем Востоке Тед Дойч от себя добавил, что израильтяне и палестинцы имеют право жить в мире и безопасности: "Ракетные атаки палестинского "Исламского джихада" против Израиля угрожают безопасности ни в чем не повинных израильтян и палестинцев. Я решительно осуждаю эти продолжающиеся нападения", – сказал он.
Антидиффамационная лига (ADL) также выступила против агрессии террористов. "Мы глубоко обеспокоены десятками ракет, выпущенных палестинским "Исламским джихадом" по городам и кибуцам на юге Израиля", – сказано в сообщении.
Левая про-израильская группа J Street также не осталась в стороне. "Мы глубоко обеспокоены благосостоянием израильтян, которые в настоящее время живут под угрозой неизбежного ракетного обстрела, и мы решительно поддерживаем право Израиля защищать себя и свой народ от терактов. Мы также думаем о гражданском населении Газы, которое вновь столкнулось с перспективой попасть под перекрестный огонь".
В группе опасаются, что действия "Исламского джихада" по дестабилизации региона могут привести к еще одной серьезной эскалации насилия, что будет иметь катастрофические последствия для гражданских лиц с обеих сторон.