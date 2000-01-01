25.02 10:31 MIGnews.com

Совбез: решение конфликта - два государства для двух народов

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Совет Безопасности ООН призвал все стороны к соблюдению "решения о двух государствах".Соответствующее заявление было обнародовано Бельгией на фоне агрессии террористов Газы, передает AFP."Члены Совета вновь заявили о своей поддержке "решения о двух государствах", где две демократические страны, Израиль и "Палестина", живут бок о бок в мире в пределах безопасных и признанных границ. Всем сторонам следует воздерживаться от подрыва жизнеспособности "решения о двух государствах", чтобы сохранить перспективы справедливого, всеобъемлющего и прочного мира", – сказано в заявлении.Совбез подчеркнул необходимость приложить коллективные усилия для начала переговоров и выразил "серьезную обеспокоенность актами насилия в отношении гражданских лиц".В заявлении не упоминается "Сделка века" президента США Дональда Трампа о мире между Израилем и Палестинской автономией. Обращение Совбеза было сделано после двух дней непрекращающихся обстрелов со стороны "Исламского джихада", выпустившего по Израилю более 80 ракет.