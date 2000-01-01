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`Одностороннее прекращение огня` Исламским джихадом 25.02 06:57   MIGnews.com

"Одностороннее прекращение огня" Исламским джихадом

Террористическая группировка Исламский джихад поздно вечером 24 февраля объявила об “одностороннем прекращении огня” после “завершения возмездия” за смерть трех своих членов в результате “израильской агрессии”.

Первоначально предполагалось, что прекращение огня вступит в силу в 10:30, однако в 11:00 по Израилю была выпущена еще одна ракета. После этого арабские медиа объявили о том, что прекращение огня вступает в силу в 11:30.

На протяжении двух дней по Израилю было выпущено 90 ракет. 90% ракет, выпущенных по населенным пунктам перехвачены системой ПРО “Железный Купол”. Одна ракета взорвалась на детской площадке в Сдероте.

В результате израильских ответных атак ранены четыре члена пускового расчета Исламского джихада.

Израиль закрыл границу с Газой, прекратил поставки товаров в палестинский анклав, запретил выезд из Газы и запретил выход в море палестинских рыбаков.

Школы на граничащих с Газой территориях, в том числе в Ашкелоне остаются закрытыми и сегодня, 25 февраля.

начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави на собрании резервистов в городе Холон сообщил: “Пока неясно, находится ли инцидент на пике или завершился, произойдет ли эскалация или все утихнет”.

Израильский представитель подтвердил, что Израиль получил “сообщения о прекращении огня от представителей Исламского джихада разного уровня”. Израиль относится к этим заверениям “скептически”: ЦАХАЛ продолжит действовать до восстановления спокойствия на юге страны”.


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