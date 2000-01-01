"Одностороннее прекращение огня" Исламским джихадом

Террористическая группировка Исламский джихад поздно вечером 24 февраля объявила об “одностороннем прекращении огня” после “завершения возмездия” за смерть трех своих членов в результате “израильской агрессии”.
Первоначально предполагалось, что прекращение огня вступит в силу в 10:30, однако в 11:00 по Израилю была выпущена еще одна ракета. После этого арабские медиа объявили о том, что прекращение огня вступает в силу в 11:30.
На протяжении двух дней по Израилю было выпущено 90 ракет. 90% ракет, выпущенных по населенным пунктам перехвачены системой ПРО “Железный Купол”. Одна ракета взорвалась на детской площадке в Сдероте.
В результате израильских ответных атак ранены четыре члена пускового расчета Исламского джихада.
Израиль закрыл границу с Газой, прекратил поставки товаров в палестинский анклав, запретил выезд из Газы и запретил выход в море палестинских рыбаков.
Школы на граничащих с Газой территориях, в том числе в Ашкелоне остаются закрытыми и сегодня, 25 февраля.
начальник Генштаба ЦАХАЛа генерал Авив Кохави на собрании резервистов в городе Холон сообщил: “Пока неясно, находится ли инцидент на пике или завершился, произойдет ли эскалация или все утихнет”.
Израильский представитель подтвердил, что Израиль получил “сообщения о прекращении огня от представителей Исламского джихада разного уровня”. Израиль относится к этим заверениям “скептически”: ЦАХАЛ продолжит действовать до восстановления спокойствия на юге страны”.