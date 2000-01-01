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Беннетт: веростность широкомасштабной операции в Газе – 95% | Фото:25.02 23:00   MIGnews.com

Беннетт: вероятность широкомасштабной операции в Газе – 95%

Министр обороны Израиля Нафтали Беннетт дал почти стопроцентную гарантию проведения военной операции в секторе Газа.

Соответствующее заявление он сделал поздно вечером, 25 февраля, передает The Jerusalem Post.

"Я пришел к выводу, что с вероятностью 95% нам неизбежно придется начать большую кампанию по демилитаризации Газы. Мы готовы, и планы были озвучены как премьер-министром, так и военными", – сказал Беннетт.

По его словам, Израиль все же даст террористам последний шанс на соблюдение перемирия, однако глава оборонного ведомства им не верит.

"Они лжецы, убийцы, и нам придется действовать. Это крайнее средство, чтобы пойти на войну. Но на этот раз все будет в соответствии с нашими сроками и с очень четким видением "послезавтра", – добавил он.


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