Ханийе: Россия играет особую роль в жизни палестинцев
Лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе считает, что у Российской Федерации есть особая роль в решении "палестинского вопроса".
Соответствующее заявление он сделал в интервью "РИА Новости" накануне своего первого официального визита в Москву.
"У России особая и определяющая роль в решении палестинской проблемы в общем и с движением ХАМАС, и в вопросе примирения в частности. Россия всегда была на стороне прав палестинцев, противостояла политическим проектам и попыткам обхода прав палестинцев, постоянно осуждала действия "оккупации" против нашего народа и против отрицания наших прав", – сказал Ханийе.
По его словам, позиция Москвы по вопросу открытия каналов связи с ХАМАСом и другими террористическими организациями в прошлом и настоящем отличалась от "ближневосточного квартета".