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Ханийе: Россия играют особую роль в жизни палестинцев | Фото:25.02 22:10   MIGnews.com

Ханийе: Россия играет особую роль в жизни палестинцев

Лидер политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийе считает, что у Российской Федерации есть особая роль в решении "палестинского вопроса".

Соответствующее заявление он сделал в интервью "РИА Новости" накануне своего первого официального визита в Москву.

"У России особая и определяющая роль в решении палестинской проблемы в общем и с движением ХАМАС, и в вопросе примирения в частности. Россия всегда была на стороне прав палестинцев, противостояла политическим проектам и попыткам обхода прав палестинцев, постоянно осуждала действия "оккупации" против нашего народа и против отрицания наших прав", – сказал Ханийе.

По его словам, позиция Москвы по вопросу открытия каналов связи с ХАМАСом и другими террористическими организациями в прошлом и настоящем отличалась от "ближневосточного квартета".


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