25.02 18:16 MIGnews.com

ХАМАС не может обуздать "Исламский джихад"

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Террористическая организация ХАМАС не может обуздать "Исламский джихад", который не заинтересован в стабилизации сектора Газа.Об этом говорится в аналитической статье обозревателя Jerusalem Post Яакова Лапина, опубликованной в "Исраэль Хайом".В течение нескольких месяцев израильское правительство пыталось стабилизировать Газу, достичь нового соглашения о перемирии с ХАМАСом при посредничестве египтян. Последние ракетные обстрелы показывают, что цель с каждым днем становится все более отдаленной.По мнению Лапина, правящий режим Газы либо не может обуздать "Исламский джихад", либо не хочет этого делать. В прошлом году ХАМАС пытался избежать войны. Лидер террористической организации Яхья Синвар поставил перед собой задачу улучшить экономическую и гуманитарную ситуацию для жителей."Нет сомнений в том, что Синвар силен в Газе, так же, как и члены группы военного крыла ХАМАСа, которые его окружают. Тем не менее руководству ХАМАСа все еще не хватает силы, чтобы заставить "Исламский джихад" присоединиться к усилиям по достижению перемирия. "Исламский джихад" все еще пытается разрушить шансы на достижение прекращения огня, и ХАМАС не может его остановить. Это происходит по той простой причине, что это подорвало бы дух ХАМАСа, как исламистского движения джихада и поставило под сомнение его идеологическую приверженность конфликту с Израилем", – отметил Лапин.