25.02 19:06 MIGnews.com
Аббас: покойный Мубарак поддерживал палестинцев
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал покойного бывшего президента Египта Хосни Мубарака сторонником "палестинского вопроса".
Таким образом он отреагировал на информацию о его смерти.
В частности, Аббас заявил, что "с большой печалью" оплакивает кончину Мубарака и приветствует "его поддержку палестинцев и палестинского дела по достижению свободы и независимости".
Что примечательно, ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал бывшего президента Египта большим другом Израиля и выразил соболезнования всему египетскому народу в связи с такой утратой.
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