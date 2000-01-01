25.02 19:06 MIGnews.com

Аббас: покойный Мубарак поддерживал палестинцев

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Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал покойного бывшего президента Египта Хосни Мубарака сторонником "палестинского вопроса".Таким образом он отреагировал на информацию о его смерти.В частности, Аббас заявил, что "с большой печалью" оплакивает кончину Мубарака и приветствует "его поддержку палестинцев и палестинского дела по достижению свободы и независимости".Что примечательно, ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал бывшего президента Египта большим другом Израиля и выразил соболезнования всему египетскому народу в связи с такой утратой.