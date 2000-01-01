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Аббас: покойный Мубарак поддерживал палестинцев | Фото:25.02 19:06   MIGnews.com

Аббас: покойный Мубарак поддерживал палестинцев

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас назвал покойного бывшего президента Египта Хосни Мубарака сторонником "палестинского вопроса".

Таким образом он отреагировал на информацию о его смерти.

В частности, Аббас заявил, что "с большой печалью" оплакивает кончину Мубарака и приветствует "его поддержку палестинцев и палестинского дела по достижению свободы и независимости".

Что примечательно, ранее премьер-министр Биньямин Нетаниягу назвал бывшего президента Египта большим другом Израиля и выразил соболезнования всему египетскому народу в связи с такой утратой.


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