Центральная избирательная комиссия планирует создать 12-15 специальных участков на выборах 2 марта, на которых смогут голосовать граждане, находящиеся на карантине из-за подозрений на коронавирус.
Такое заявление 25 февраля сделал генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адас, передает Maariv.
Такие избирательные участки будут созданы в крупных городах Израиля. По предварительным данным, они будут разделены на две палатки – для участковой избирательной комиссии и для голосования.
"Два дня назад был издан приказ Министерства здравоохранения о том, что любой, кто находится в одиночной изоляции без симптомов, может голосовать, придерживаясь инструкций, – прийти с медицинской маской, не пользоваться общественным транспортом и многое другое", – пояснила она.