Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











ЦИК создаст `карантинные` избирательные участки | Фото:25.02 13:21   MIGnews.com

ЦИК создаст "карантинные" избирательные участки

Центральная избирательная комиссия планирует создать 12-15 специальных участков на выборах 2 марта, на которых смогут голосовать граждане, находящиеся на карантине из-за подозрений на коронавирус.

Такое заявление 25 февраля сделал генеральный директор Центральной избирательной комиссии Орли Адас, передает Maariv.

Такие избирательные участки будут созданы в крупных городах Израиля. По предварительным данным, они будут разделены на две палатки – для участковой избирательной комиссии и для голосования.

"Два дня назад был издан приказ Министерства здравоохранения о том, что любой, кто находится в одиночной изоляции без симптомов, может голосовать, придерживаясь инструкций, – прийти с медицинской маской, не пользоваться общественным транспортом и многое другое", – пояснила она.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:02
ООН за решение "два государства для двух народов"
13:39
Умер экс-президент Египта Хосни Мубарак
13:19
"НДИ страшнее КГБ"
13:06
Франция намерена бороться с "исламистским сепаратизмом"
12:55
Нетаниягу: Путин сорвал антиизраильскую резолюцию в ООН
12:37
40-70% населения заразится коронавирусом
12:16
Ураган мощно ударил по поместью Джорджа Клуни
11:59
Рейтинг по борьбе с курением: Израиль вошел в десятку
11:34
Офер Максимов: украл 250 млн, и теперь работает сварщиком
11:34
Из Израиля вывезены 417 граждан Южной Кореи
11:13
Отставке Асада помешал Сулеймани
10:59
Став Шафир угрожают смертью
10:40
Ограничения для юга Израиля отменены
10:31
Совбез: решение конфликта - два государства для двух народов
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus