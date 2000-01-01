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Штайниц: Израиль добьется краха ХАМАСа | Фото:25.02 14:43   MIGnews.com

Штайниц: Израиль добьется краха ХАМАСа

Израиль без колебаний начнет широкомасштабную кампанию по борьбе с терроризмом в случае необходимости.

Такое заявление сделал министр энергетики Юваль Штайниц 25 февраля, передает "Аруц Шева".

По его словам, в секторе Газа всегда будут проблемы, поскольку полностью терроризм остановить не удается. Временным решением может стать попытка добиться сохранения тишины.

"Если будет тихо, мы дадим им передышку. Если ракетные обстрелы продолжатся, сериалов больше не будет. В таком случае не останется выбора. Мы подготовили всеобъемлющий и масштабный план, очень резкий и сильно отличающийся от того, что было в Газе до сих пор. Может быть, в таком случае, мы проведем несколько недель в Газе и добьемся краха ХАМАСа", – сказал он.


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