Rambler's Top100










Опросы




Nakonu.com











Ограничения для юга Израиля отменены | Фото:25.02 10:40   MIGnews.com

Ограничения для юга Израиля отменены

ЦАХАЛ снимает все запреты на проведения массовых собраний и мероприятий в ряде населенных пунктов.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля после переоценки ситуации.

Речь идет о Ашкелоне, Нетивоте, Сдероте, а тажке о региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь.

Более того, ранее были открыты дороги на юге Израиля и возобновлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
10:31
Совбез: решение конфликта - два государства для двух народов
10:10
Умер последний маршал СССР Язов
09:55
Лапид: Биби и команда лжецов втягивают Ганца в болото
09:34
Прекращение огня: Израиль открыл дороги на юге
09:15
В Италии от коронавируса умер седьмой пациент
09:00
МИД Израиля предупредил об опасности поездок в Италию
08:43
Коронавирус: в Китае запретили торговлю дикими животными
08:22
Амир Охана: после выборов первым делом - займемся БАГАЦем
08:03
Из-за коронавируса: Нетаниягу отказывается пожимать руки
07:53
Бенни Ганц: мой министр обороны – Габи Ашкенази
07:32
Коронавирус грозит экономике Израиля потерей 14 млрд шекелей
07:27
Израильский профессор: коронавирус - из-за целующих мезузот
06:50
Наезд на толпу в Германии: новые данные  
06:30
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus