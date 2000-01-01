25.02 10:40 MIGnews.com

Ограничения для юга Израиля отменены

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ЦАХАЛ снимает все запреты на проведения массовых собраний и мероприятий в ряде населенных пунктов.Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля после переоценки ситуации.Речь идет о Ашкелоне, Нетивоте, Сдероте, а тажке о региональных советах Шаар ха-Негев, Сдот Негев, Хоф Ашкелон и Эшколь.Более того, ранее были открыты дороги на юге Израиля и возобновлено железнодорожное сообщение между Ашкелоном и Сдеротом.