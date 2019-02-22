25.02 08:32 MIGnews.com

Палестинский флаг над Шаар Ха Рахамим

بالتكبيرات... #شاهد| لحظة دخول جموع الفلسطينيين بالآلاف إلى مصلى باب الرحمة الذي يغلق الاحتلال أبوابه منذ 16 عاماً. pic.twitter.com/lOLuBalQ7V — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2019

يغلقه الاحتلال منذ 16 عاماً... تكبيرات الآلاف في مصلى #باب_الرحمة في #المسجد_الأقصى. pic.twitter.com/2dy91v9RCv — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 22, 2019

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В пятницу, 22 февраля, была осуществлена хорошо подготовленная операция нового Вакфа “Пробуждение Баб ар-Рахман” по захвату Ворот Милосердия (Шаар Ха Рахамим) в Старом Городе Иерусалима.Тысячи палестинцев прорвались через ворота, закрытые на протяжении последних 16 лет на Храмовую Гору.Над Шаар ха Рахамим появился палестинский флаг.Прорыв на Храмовую Гору возглавили новый глава Вакф шейх Абд аль-Азим Салхаб, муфтий Иерусалима Мухаммед Хуссейн, министр по делам Иерусалима ПА Аднан аль-Хусейни.После завершения пятничной молитвы Вакф начал работы по уборке Шаар Ха Рахамим. Шейх Салхаб объявил, что здание останется открытым для верующих, что Вакф начинает работы по перестройке здания в мусульманский молельный дом.Соответствующее решение было принято на первом заседании нового Вакфа 14 февраля. Члены Вакфа тогда же посетили Шаар ха Рахамим. Они утверждали, что должны “упредить” израильтян, которые якобы намерены построить там синагогу.Израиль предпочел не вступать в конфронтацию. Полицейский пост с крыши Шаар Ха Рахамим был убран в ночь на 22 февраля. Полиция произвела превентивные аресты примерно 60 энтузиастов прорыва на Храмовую Гору в Восточном Иерусалиме - но не смогла предотвратить установления палестинского контроля над воротами.Захват Шаар Ха Рахамим - крупнейшая палестинская победа в Старом Городе, победа не меньшего масштаба, чем снос металлоискателей в июле 2017 года. Речь идет об еще одном изменении статус-кво в Старом Городе Иерусалима, одностороннем шаге, скоординированном между Иораднией и ПА, вопреки позиции Израиля.По словам представителей ФАТХа, создание нового, расширенного Вакфа с участием палестинцев стало одним из уроков, которые арабы извлекли из кризиса лета 2017 года на Храмовой Горе, которым управлял представитель Вакф, координировавший свои действия с властями автономии.Член ФАТХа и Вакфа Хатем Абда аль-Кадир заявил что у нового состава совета есть “стратегический план” по защите мечети аль-Акса и Иерусалима. Вакф также будет воевать против феномена продажи домов в Иерусалиме евреям.ФАТХ полагает, что Израилю будет очень трудно противодействовать инициативам Вакфа., поскольку, по условиям мирного договора с Иорданией, иорданский монарх имеет особый статус в иерусалимских делах. В то же время, прорыв в Шаар Ха Рахамим, вопреки решению суда и без согласования с Израилем является грубейшим нарушением того же договора.Сейчас палестинцы ждут израильской реакции. Если ее не последует, это будет воспринято в качестве проявления слабости, и за этим последуют серьезные последствия в борьбе за Храмовую Гору и Восточный Иерусалим - и против “сделки века” президента Трампа.