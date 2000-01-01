Аббас призвал страны ЕС признать "Государство Палестина"
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас призвал государства Европы в воскресенье сыграть более активную роль в посредничестве мирного процесса и признать "Государство Палестина", утверждая, что неспособность сделать это является предательством европейских ценностей.
"Не пришло ли время европейским государствам, которые еще не признали Государство Палестина, сделать это, особенно в свете вашей веры в решение о двух государствах", - сказал Аббас в короткой речи на двухдневном саммите арабских государств и европейских лидеров в Шарм-эль-Шейхе, египетском курортном городе.
"Вы признали Израиль, поддерживали его с момента его создания и защищали его безопасность. Это ваше право. Но ваше непризнание палестинского права на самоопределение в своем государстве - это шаг, который противоречит вашим европейским ценностям", - подчеркнул палестинский лидер.
Стоит отметить, что хотя несколько европейских стран признали Палестину, большинство, в том числе Франция, Великобритания, Германия, Испания и Италия, не сделали этого.
Израиль давно заявлял, что признание Палестины до того, как будет заключено мирное соглашение, укрепит переговорные позиции палестинцев, затрудняя достижение соглашения.
Глава ПА утверждал, что европейские государства, признающие Палестину, не будут "заменой" переговоров или движением против Еврейского государства, и сказал, что это побудит палестинцев сохранять надежду на мир.
Аббас также призвал страны ЕС сыграть более активную роль в мирных переговорах, выступая на международной мирной конференции.
Палестинцы бойкотируют администрацию Трампа с тех пор, как США признали Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года и перевели свое посольство в этот город. Отношения резко ухудшились после того, как Вашингтон сократил сотни миллионов долларов помощи жителям Газы.
Председатель Палестинской автономии подчеркнул, что позиция Белого дома побудила Израиль действовать выше закона, отметив, что это означает, что США больше не могут выступать в качестве "единственного" посредника.
Аббас неоднократно заявлял, что отвергнет давно обещанный мирный план Трампа, который, как ожидается, будет обнародован после выборов Израиля 9 апреля.