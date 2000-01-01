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Исламский джихад построил ракету, которая долетит до Нетании 25.02 07:05   MIGnews.com

Исламский джихад построил ракету, которая долетит до Нетании

Террористическая организация Исламский джихад выступила с заявлением о том, что ей удалось восстановить запас мощных ракет, который ранее был уничтожен Израилем.

По версии Исламского джихада, ему удалось создать новый тип ракет, которые долетают из Газы до Нетании и даже дальше.

Пресс-представитель Исламского джихада Абу Хамза сказал: “Ракетные силы и ракетные подразделения потрясу врага в любом акте его будущей глупости. Глупость врага против Газы и ее обитателей обернется адом для городов оккупации, иншалла”.


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