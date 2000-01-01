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Кушнер: `Мирный план сфокусирован на определении границ` | Фото:25.02 17:49   MIGnews.com

Кушнер: "Мирный план сфокусирован на определении границ"

Советник президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер объяснил некоторые моменты "мирного плана" каналу Sky News.

"Мы постарались сформулировать практические и справедливые решения израильско-палестинского вопроса", - сказал Кушнер. "Американский мирный план очень детален и будет сфокусирован на определении границ и решении основных спорных вопросов, которые будут соответствовать текущей ситуации", - объясняет Кушнер.

Кушнер отметил, что палестинское арабское руководство должно объединиться для такого процесса. "Сегодня существует значительный раскол между Иудеей и Самарией и Газой. Мы хотим, чтобы палестинцы объединились под одним руководством. Мы знаем, что все палестинцы хотят лидерства, которое будет заботиться о своих интересах и будет свободно от коррупции".

"Конфликт между Израилем и палестинцами в течение многих лет использовался для разжигания ненависти и радикализации, когда ненависть к Израилю объединила все страны региона. Сегодня это изменилось из-за Ирана, который представляет собой наибольшую угрозу для всего региона и объединяет всех вместе."

Ожидается, что администрация Трампа опубликует свой мирный план после апрельских выборов в Израиле.


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