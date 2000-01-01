Еще один солдат признался в избиении заключенных палестинцев
Один из пяти военнослужащих ЦАХАЛа, обвиняемых в избиении двух палестинских заключенных в прошлом месяце, принял в понедельник соглашение о признании вины с военными прокурорами, присоединившись к одному из его товарищей, заключивших аналогичное соглашение днем ранее.
Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии.
Солдаты из религиозного батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" были арестованы и обвинены в жестоком обращении с подозреваемыми палестинцами, которые, как полагают, помогли террористу, который убил двух их товарищей в результате стрельбы на автобусной остановке.
В соответствии с соглашением, два солдата признают себя виновными в жестоком обращении с отягчающими обстоятельствами и отбывают шесть с половиной месяцев в тюрьме, избегая при этом более серьезного обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, сказал военный чиновник.
Кроме того, заключенная договоренность, которую обвиняемые заключили с военной прокуратурой, предусматривает понижение солдат в должности до рядового.
По словам военного чиновника, предпринимаются попытки убедить трех других солдат, причастных к предполагаемому злоупотреблению, сделать аналогичный шаг.