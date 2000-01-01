Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Еще один солдат признался в избиении заключенных палестинцев | Фото:25.02 13:27   MIGnews.com

Еще один солдат признался в избиении заключенных палестинцев

Один из пяти военнослужащих ЦАХАЛа, обвиняемых в избиении двух палестинских заключенных в прошлом месяце, принял в понедельник соглашение о признании вины с военными прокурорами, присоединившись к одному из его товарищей, заключивших аналогичное соглашение днем ​​ранее.

Об этом в понедельник, 25 февраля сообщает The Times of Israel со ссылкой на пресс-службу армии.

Солдаты из религиозного батальона "Нецах Иегуда" бригады "Кфир" были арестованы и обвинены в жестоком обращении с подозреваемыми палестинцами, которые, как полагают, помогли террористу, который убил двух их товарищей в результате стрельбы на автобусной остановке.

В соответствии с соглашением, два солдата признают себя виновными в жестоком обращении с отягчающими обстоятельствами и отбывают шесть с половиной месяцев в тюрьме, избегая при этом более серьезного обвинения в нападении при отягчающих обстоятельствах, сказал военный чиновник.

Кроме того, заключенная договоренность, которую обвиняемые заключили с военной прокуратурой, предусматривает понижение солдат в должности до рядового.

По словам военного чиновника, предпринимаются попытки убедить трех других солдат, причастных к предполагаемому злоупотреблению, сделать аналогичный шаг.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:11
Аббас призвал Европу признать Палестину
19:56
Мерец требует снять с выборов Оцма Йехудит
19:55
Сиси: "Нам не должны читать лекции по правам человека"
19:51
Австралийские евреи присоединились к критике Израиля
19:41
Заполнить вакуум
19:19
Президента Германии раскритиковали за телеграмму Ирану
18:54
Кац подтолкнет ЕС запретить "Хизбаллу" как Великобритания
18:29
Беннет: "Мирный план США опасен для Израиля"
18:13
При переносе военной базы США учтут мнение жителей Окинавы
17:49
Кушнер: "Мирный план сфокусирован на определении границ"
17:28
Солдата ЦАХАЛа, убившего сослуживца, выпустят раньше срока
17:06
Амит Сегаль подал иск к "публицисту и поэту" Гаарец
16:47
Либерман: "Оцма ле-Исраэль - фрики, ничего более"
16:26
Шведы, воевавшие за ИГ в Сирии не попадут домой
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus