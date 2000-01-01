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ШАБАК задержал известных террористов на Западном берегу | Фото: Twitter25.02 11:28   MIGnews.com

ШАБАК задержал известных террористов на Западном берегу

Как сообщили в службе безопасности ШАБАК, рано утром в понедельник израильские войска арестовали двух высокопоставленных членов палестинской террористической группировки "Исламский джихад" в северной деревне Западного берега, передает The Times of Israel.

В ходе ночных рейдов израильские силы задержали Хадера Аднана и Тарика Каадана к юго-западу от Дженина.

В ШАБАК заявили, что двое мужчин были арестованы "за свою деятельность в "Палестинском исламском джихаде", однако военные не уточнили, какие именно преступления им приписываются.


40-летний Аднан давно обвиняется в том, что он является представителем поддерживаемой Ираном террористической группы. В последние годы его несколько раз арестовывали и был несколько раз осужден.

Согласно данным ШАБАКа, Каадан является влиятельным членом крыла группировки "Палестинский исламский джихад" на Западном берегу.

Аресты произошли в ночь после того, как террористическая группа опубликовала видео с угрозами нападения с помощью ракет, которые могут попасть "из Газы в Тель-Авив и Нетанию". Задержание Аднана и Каадана также последовало за недавним периодом усиления напряженности между Израилем и палестинцами за доступ к Храмовой горе.


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