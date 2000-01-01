ШАБАК задержал известных террористов на Западном берегу
Как сообщили в службе безопасности ШАБАК, рано утром в понедельник израильские войска арестовали двух высокопоставленных членов палестинской террористической группировки "Исламский джихад" в северной деревне Западного берега, передает The Times of Israel.
В ходе ночных рейдов израильские силы задержали Хадера Аднана и Тарика Каадана к юго-западу от Дженина.
В ШАБАК заявили, что двое мужчин были арестованы "за свою деятельность в "Палестинском исламском джихаде", однако военные не уточнили, какие именно преступления им приписываются.
قوات الاحتلال تعتقل القياديين في حركة الجهاد الاسلامي في بلدة عرابة جنوب غرب جنين، والأسيرين المحررين الشيخ خضر عدنان وطارق قعدان، فجر اليوم. pic.twitter.com/msdaj3zpbm
40-летний Аднан давно обвиняется в том, что он является представителем поддерживаемой Ираном террористической группы. В последние годы его несколько раз арестовывали и был несколько раз осужден.
Согласно данным ШАБАКа, Каадан является влиятельным членом крыла группировки "Палестинский исламский джихад" на Западном берегу.
Аресты произошли в ночь после того, как террористическая группа опубликовала видео с угрозами нападения с помощью ракет, которые могут попасть "из Газы в Тель-Авив и Нетанию". Задержание Аднана и Каадана также последовало за недавним периодом усиления напряженности между Израилем и палестинцами за доступ к Храмовой горе.