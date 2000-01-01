25.02 10:08 MIGnews.com

Сделка с ХАМАСом - в ближайшем будущем

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Портал Al-Khaleej Online сообщает, что Израиль и ХАМАС согласовали основные положения сделки по обмену пленными, и она будет осуществлена в ближайшем будущем.По данным Al-Khaleej Online сотрудники ШАБАКа встретились с 30 палестинскими заключенными, выпущенными по сделке Шалита и арестованными повторно. Они будут досрочно освобождены - в обмен на останки израильских солдат Адара Голдина и Орона Шауля.Следует отметить, что только вчера израильская газета Маарив сообщила о провале подобных переговоров - в связи с тем, что ХАМАС поднял свои требования и потребовал освободить 1500 заключенных, в том числе 500 “с кровью на руках”.