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Сделка с ХАМАСом - в ближайшем будущем 25.02 10:08   MIGnews.com

Сделка с ХАМАСом - в ближайшем будущем

Портал Al-Khaleej Online сообщает, что Израиль и ХАМАС согласовали основные положения сделки по обмену пленными, и она будет осуществлена в ближайшем будущем.

По данным Al-Khaleej Online сотрудники ШАБАКа встретились с 30 палестинскими заключенными, выпущенными по сделке Шалита и арестованными повторно. Они будут досрочно освобождены - в обмен на останки израильских солдат Адара Голдина и Орона Шауля.

Следует отметить, что только вчера израильская газета Маарив сообщила о провале подобных переговоров - в связи с тем, что ХАМАС поднял свои требования и потребовал освободить 1500 заключенных, в том числе 500 “с кровью на руках”.


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