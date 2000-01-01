25.02 22:01 MIGnews.com

Арабу дали пожизненное за убийство беременной израильтянки

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Палестинец Мохаммед Харуф из Шхема, которого в начале месяца признали виновным в убийстве 29-летней беременной израильтянки Михаль Халими прошлым летом, был приговорен к пожизненному лишению свободы и еще пяти годам тюрьмы.Кроме того, районный суд Тель-Авива приказал Харуфу выплатить семье жертвы компенсацию в размере 258 000 шекелей.Ранее Харуф признался в содеянном и заключил сделку с правосудием, согласно которой убийство было основано на националистических мотивах, несмотря на то, что изначально в этом его не обвиняли."Согласно измененному обвинительному заключению, в результате телефонного разговора с жертвой им принято решение убить Халими по националистическим мотивам", - заявил судья Раанан Бен-Йосеф, вынося приговор.При этом он признает, что вынесенный приговор недостаточно суров, учитывая то, что обвиняемый является "жестоким убийцей".\Тело Халими было обнаружено в июле в окрестностях Холона. Харуф сознался в убийстве, рассказав, что задушил Халими, разбил ей голову камнями, после чего закопал ее в песок и уехал на ее машине.