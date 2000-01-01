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Солдатами ВМС ЦАХАЛа убит палестинский рыбак | Фото: Israel Defense Forces/Flickr25.02 18:26   MIGnews.com

Солдатами ВМС ЦАХАЛа убит палестинский рыбак

Один человек был убит и еще два арестованы днем в воскресенье, 25 февраля, после того, как рыбацкая лодка из сектора Газа, нарушив границы зоны, разрешенной для промысла, вошла в ограниченные военными воды.

Как известно, палестинским рыбакам разрешается рыбачить, не отходя далеко от побережья Газы, однако во время патрулирования морской границы солдаты ВМС ЦАХАЛа обнаружили лодку, вошедшую в ограниченные воды.

В Армии обороны Израиля подтверждают, что военный катер приблизился к судну, солдаты приказали ему вернуться в разрешенные воды и произвели предупредительный выстрел в воздух.

После того, как все эти меры были неоднократно проигнорированы, израильские военные открыли огонь по подозрительной лодке, попав в одного из трех мужчин находившихся на борту. Потерпевший был серьезно ранен и впоследствии скончался, двое остальные мужчины были задержаны и переданы для допроса.
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