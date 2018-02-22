Под крылом Эрдогана: обменянные на Шалита руководят ХАМАСом
В израильских СМИ появляется все больше сообщений о том, что правительство Турции взяло под свое крыло ХАМАС и с помощью боевиков, освобожденных по сделке Шалита пытается организовать террористические сети на Западном берегу и подорвать безопасность Государства Израиль.
В Стамбуле расположен офис военного крыла ХАМАСа, которое поддерживает близкие связи с “штаб-квартирой Западного берега” в Газе. Одним из активистов, с которыми работают стамбульские террористы - Фурсан Халифа, ведающий северным сектором Западного берега. Именно под его руководством действовала банда Ахмеда Джарара из Дженина, убившая раввина Разиэля Шеваха в начале января.
Полиция и ШАБАК сообщают о “количественном скачке” в действиях Турции на израильской территории. Главным является феномен “турецких делегаций” в Иерусалим, устраивающих постоянные провокации на Храмовой Горе. Этим дело однако не ограничивается. В январе ШАБАК задержал двух оперативников ХАМАСа, оставивших деньги из Стамбула для террористов на Западном берегу. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Армия Освобождения Палестины Эрдогана захватит Израиль за 10 дней".
Бюро ХАМАСа действует с одобрения турецких сил безопасности. Человеком по связям с с турецким секретным аппаратом является Джихад Ягмур - человек, организовавший похищение и убийство солдата ЦАХАЛа Нахшона Вахсмана в 1994 году. Еще один хамасник, работающий в Стамбуле - Саламе мараи - участник атаки против солдат ЦАХАЛа в районе Баркан в 1993 году, в результате которой был убит израильский солдат.
В рамках переговоров о нормализации отношений с Турцией Израиль потребовал депортации из Стамбула работников офиса ХАМАСа. Турция отказалась, но согласилась выслать начальника бюро, Салеха аль-Арури, главного человека ХАМАСа, ответственного за террористические сети на Западном берегу.
Арури был выслан в Катар, а оттуда перебрался в Бейрут и теперь живет в бастионе “Хизбаллы” - квартале Дахия. Арури продолжает руководить своим офисом дистанционно. Его контора, среди прочего, ответственна за похищение и убийство трех израильских подростков Гуш Эцион в 2014 году, и за убийство супругов Хенкин в районе Шхема в октябре 2015.
Турки также сотрудничали с Мазеном Факха - еще одним террористом, освобожденным по сделке Шалита. Оне работал в “штаб-квартире Западного берег на” в Газе и был ликвидирован при невыясненных обстоятельствах в марте 2017 года.
Салех аль-Арури управляет сетью из примерно 60 оперативников ХАМАСа на Западном берегу. Среди прочего, эти люди пытаются подорвать власть Палестинской автономии и аппарата Махмуда Аббаса. ШАБАК арестовал членов этой группы, захватив взрывчатку и оружие. Шеф ШАБАКа Йорам Коэн поехал в Рамаллу и рассказал Махмуду Аббасу о готовившемся перевороте. Аббас лично поблагодарил Коэна. Члены сил безопасности ПА после этого продолжили аресты членов этой сети.
Все вышеописанное происходит потому, что президент Турции Тайеп Реджеп Эрдоган считает себя великим мусульманским лидером, и взял под свое покровительство “Братьев-Мусульман” и ХАМАС. Он поддерживает не только подрывную деятельность против Израиля, но и через Катар - врагов президента Сиси в Египте и исламистов в Ливии.