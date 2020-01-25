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`Казнили мальчика`: Тлаиб ретвитнула фейк об израильтянах | Фото:25.01 19:12   MIGnews.com

"Казнили мальчика": Тлаиб ретвитнула фейк об израильтянах

Скандальная конгрессменша из Мичигана Рашида Тлаиб, поддерживающая BDS, ретвитнула фейковую информацию, будто некие израильские поселенцы "похитили и казнили" палестинского мальчика.

Аварийные службы обнаружили тело ребенка в колодце после того, как он пропал накануне, передает The Jerusalem Post.

Изначально информация о казни мальчика появилась в аккаунте под названием Real Seif Bitar. В Twitter утверждалось, будто "израильские поселенцы" похитили ребенка, пытали его, после чего сбросили в колодец с водой в Бейт-Ханине. Тело замерзшего до смерти мальчика обнаружили утром, 25 января.

Позже эту новость в соцсети ретвитнула высокопоставленная представительница Палестинской автономии Ханан Ашрави, добавив, что у нее "сердце кровью обливается, и нет слов".

Ее примеру последовала и Тлаиб. Позже Ашрави извинилась за ретвит непроверенной информации, добавив, что "новость о похищении, похоже, была искажена". Представительница ПА после некоторых разъяснений удалила пост о мальчике.

Ретвит Тлаиб также впоследствии пропал из сети, однако скандальная конгрессменша не извинилась за распространение фейка об израильтянах.


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