"Казнили мальчика": Тлаиб ретвитнула фейк об израильтянах
Скандальная конгрессменша из Мичигана Рашида Тлаиб, поддерживающая BDS, ретвитнула фейковую информацию, будто некие израильские поселенцы "похитили и казнили" палестинского мальчика.
Аварийные службы обнаружили тело ребенка в колодце после того, как он пропал накануне, передает The Jerusalem Post.
Изначально информация о казни мальчика появилась в аккаунте под названием Real Seif Bitar. В Twitter утверждалось, будто "израильские поселенцы" похитили ребенка, пытали его, после чего сбросили в колодец с водой в Бейт-Ханине. Тело замерзшего до смерти мальчика обнаружили утром, 25 января.
Позже эту новость в соцсети ретвитнула высокопоставленная представительница Палестинской автономии Ханан Ашрави, добавив, что у нее "сердце кровью обливается, и нет слов".
Three layers of what for now appears to be a blood libel. From a faceless activist to a Palestinian government official to a US Congresswoman to a global audience of 898,000 followers. pic.twitter.com/spGwJAp5RT
Ее примеру последовала и Тлаиб. Позже Ашрави извинилась за ретвит непроверенной информации, добавив, что "новость о похищении, похоже, была искажена". Представительница ПА после некоторых разъяснений удалила пост о мальчике.
Ретвит Тлаиб также впоследствии пропал из сети, однако скандальная конгрессменша не извинилась за распространение фейка об израильтянах.