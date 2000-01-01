25.01 17:42 MIGnews.com

"Мошенничество века": в ПА намерены сорвать мирный план

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Официальные лица Палестинской автономии призвали к протестам на Западном берегу и в секторе Газа из-за предстоящей публикации разработанного администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа плана по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.Об этом сообщают палестинские средства массовой информации."Наша позиция тверда. Мы призываем к прекращению израильской "оккупации" палестинских территорий, захваченных в 1967 году, включая Восточный Иерусалим. Палестинское руководство занимает четкую и непоколебимую позицию, отвергая решения Трампа по Иерусалиму и другим вопросам, а также все, что имеет отношение к так называемой сделке века", – сказал пресс-секретарь председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса Набиль Абу Рудейне.Он предупредил, что публикация мирного плана Трампа "в отклоненном формате" вызовет ответные меры со стороны ПА по "защите законных прав палестинцев". Более того, Рудейне пожаловался, что администрация американского лидера заблаговременно не оповестила о своем намерении представить "сделку века"."Мы предупреждаем Израиль и администрацию США не пересекать красную черту", – констатировал он.Еще один чиновник ПА в Рамалле заявил, что Израиль и США "играют с огнем", а это, в свою очередь, может стать причиной "опасной эскалации". По его словам, палестинское руководство встретится в ближайшие дни, чтобы обсудить, какой в последствии будет реакция на план Трампа."Любая сделка, в которой игнорируется тот факт, что Израиль – оккупант, будет зафиксирована в истории, как "мошенничество века" против международного права, резолюций ООН и ведения мирного процесса", – прокомментировал в свою очередь секретарь исполнительного комитета ООП, главный палестинский переговорщик Саиб Эрекат.