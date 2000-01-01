Rambler's Top100








Опросы




Nakonu.com











Ханийе: ХАМАС будет бороться со `сделкой века` | Фото:25.01 15:50   MIGnews.com

Ханийе: ХАМАС будет бороться со "сделкой века"

Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что не примет разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом сообщают палестинские средства массовой информации.

"Уверяю вас, что мы не примем "сделку века" и продолжим возражать против нее, а также будем работать со всеми международными партнерами, чтобы подорвать этот план. Мы продолжим бороться до тех пор, пока не получим свободу, независимость и не сумеем управлять нашим собственным суверенным государством со столицей в Иерусалиме", – сказал Ханийе.

По его словам, мирный план Трампа якобы подорвет право более шести миллионов палестинских беженцев на возвращение.

"Что касается палестинских земель на Западном берегу, то эта "сделка века" обеспечивает полное политическое прикрытие израильской администрации для аннексии большего количества земель и расширения поселений, в результате чего более 40% территории Западного берега будут присоединены к Израилю", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:00
Забастовка во Франции: правительство приняло решение
16:30
Либерман: Нетаниягу бежит в США от собственного обещания
16:11
Лукашенко о поставках нефти из РФ: Беларусь поставили раком
15:31
100 секунд до конца света: часы Судного дня вновь переведены  
15:08
В Китае от коронавируса скончался врач, помогавший людям
14:47
Из Газы в Израиль запущены взрывные устройства
13:14
Лидер Гонконга объявила чрезвычайную ситуацию из-за вируса
12:37
Виновный в крушении украинского Боинга находится в тюрьме
12:22
Солдаты ЦАХАЛа - звери. Телесуфлер сломал жизнь Ошрат Котлер
12:09
Коронавирус: в Китае построят 2 специализированную больницу
11:34
Названо настоящее число инфицированных коронавирусом
11:18
Видео: китайские врачи умирают после лечения пациентов  
10:40
Самодельное взрывное устройство к югу от Негева
10:12
Военные Мьянмы обстреляли деревню Рохинджа
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus