25.01 15:50 MIGnews.com

Ханийе: ХАМАС будет бороться со "сделкой века"

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Лидер ХАМАСа Исмаил Ханийе заявил, что не примет разработанный администрацией президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа план по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.Об этом сообщают палестинские средства массовой информации."Уверяю вас, что мы не примем "сделку века" и продолжим возражать против нее, а также будем работать со всеми международными партнерами, чтобы подорвать этот план. Мы продолжим бороться до тех пор, пока не получим свободу, независимость и не сумеем управлять нашим собственным суверенным государством со столицей в Иерусалиме", – сказал Ханийе.По его словам, мирный план Трампа якобы подорвет право более шести миллионов палестинских беженцев на возвращение."Что касается палестинских земель на Западном берегу, то эта "сделка века" обеспечивает полное политическое прикрытие израильской администрации для аннексии большего количества земель и расширения поселений, в результате чего более 40% территории Западного берега будут присоединены к Израилю", – добавил он.